Развеяны мифы о цифровом рубле, и при чем тут концлагерь

Один из распространенных мифов заключается в том, что существующие наличные деньги будут полностью заменены цифровой валютой, что фактически приведет к отказу от физических денег. Ибрагимов пояснил, что «цифровой концлагерь» не планируется, а цифровой рубль будет сосуществовать с традиционными видами российской валюты, сохраняя равную покупательную способность.

Еще один миф заключается в том, что зарплаты, пенсии и пособия будут выплачиваться только в цифровых рублях. На самом деле, у людей по-прежнему будет возможность получать свои средства в той форме, которая им наиболее удобна.

Наконец, существует заблуждение, что правительство будет тщательно контролировать все операции с цифровыми рублями. Ибрагимов заверил, что объем собираемой информации о транзакциях граждан не превысит действующих стандартов.