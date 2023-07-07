Развеяны мифы о цифровом рубле, и при чем тут концлагерь

Развеяны мифы о цифровом рубле, и при чем тут концлагерьКоторого, кстати, не будет
Введение цифрового рубля в России не приведет к «цифровому концлагерю», и наличные деньги будут продолжать обращаться, считает Дмитрий Ибрагимов, заместитель начальника Управления безопасности ГУ Банка России по ЦФО. В интервью «Газете.Ru» Ибрагимов рассказал о распространенных заблуждениях относительно новой формы валюты.
Один из распространенных мифов заключается в том, что существующие наличные деньги будут полностью заменены цифровой валютой, что фактически приведет к отказу от физических денег. Ибрагимов пояснил, что «цифровой концлагерь» не планируется, а цифровой рубль будет сосуществовать с традиционными видами российской валюты, сохраняя равную покупательную способность.
Еще один миф заключается в том, что зарплаты, пенсии и пособия будут выплачиваться только в цифровых рублях. На самом деле, у людей по-прежнему будет возможность получать свои средства в той форме, которая им наиболее удобна.
Наконец, существует заблуждение, что правительство будет тщательно контролировать все операции с цифровыми рублями. Ибрагимов заверил, что объем собираемой информации о транзакциях граждан не превысит действующих стандартов.