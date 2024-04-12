​​Развитие голосового помощника Alexa пострадало: Amazon отменяет «поощрения»

Этот шаг последовал за годами недостаточной вовлеченности пользователей в работу со Skills, когда большинство из них придерживались базовых функций, таких как проверка погоды. Хотя Amazon может похвастаться более чем 160 000 навыков, «то самое» приложение, которое могло бы продвинуть Alexa вперед, так и не появилось. В настоящее время популярными навыками являются тривиальные игры и приложения для медитации, что говорит о более ограниченном использовании, чем предполагалось изначально.

Отмена поощрений для разработчиков происходит на фоне увольнений в подразделении Alexa, что намекает на более широкий отход от рынка голосовых помощников для компании.

Amazon настаивает на том, что разработчики по-прежнему играют важную роль, но прекращение выплат рисует другую картину.