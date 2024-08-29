Развитие производства дронов в Северной Корее обеспокоило Пентагон

«Мы приняли к сведению эти заявления и относимся к этой угрозе очень серьезно», — сказал Райдер на брифинге. Он заверил, что США в сотрудничестве с региональными союзниками внимательно следят за ситуацией. Пентагон планирует поддерживать тесную координацию с Южной Кореей, Японией и другими партнерами для усиления «коллективной обороны от потенциальных угроз, связанных с беспилотниками».

Озабоченность вызвана недавними указаниями Ким Чен Ына по укреплению и расширению возможностей Северной Кореи по использованию беспилотников. 24 августа Ким и высокопоставленные чиновники из Трудовой партии Кореи наблюдали за текущими испытаниями беспилотников.