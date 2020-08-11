Разъём USB Type-A может остаться в прошлом

Из утечки следует, что контроллер USB 4.0 будет поставляться в трёх вариантах с идентификаторами устройств 0x9A1B, 0x9A1D и 0x9A13. Все эти контроллеры будут поддерживать USB 4.0, USB 3.2 и USB Power Delivery 3.0, но поддержка USB 2.0/1.1 не упоминается.

Похоже, что некоммерческая организация USB Implementers Forum, продвигающая и поддерживающая USB, хочет с выходом USB 4.0 сделать разъём USB Type-C основным и отказаться от USB Type-A. Об этом, по мнению источника, свидетельствует отсутствие упоминания об обратной совместимости с USB 2.0/1.1.