Реабилитационные центры начали лечить зависимость от криптовалют

Три реабилитационных центра и две наркологические клиники, с которыми связалась BBC, сообщили, что за последние два года они получили сотни связанных запросов.

Но эксперты по зависимостям скептически относятся к таким услугам. Кто-то считает, что клиники «делают деньги на отчаявшихся людях. Эксперты пояснили, что независимо от того, «пристрастились» ли вы к торговле криптовалютой, ставкам на спорт или игре в лотерею, ваши симптомы и лечение будут в основном одинаковыми.