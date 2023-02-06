Реабилитационные центры начали лечить зависимость от криптовалют

18:19, 06 февраля 2023
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Реабилитационные центры начали лечить зависимость от криптовалютНо эксперты сомневаются в этой услуге
Как пишет BBC, по всему миру появляются реабилитационные центры, обещающие лечить «криптозависимость».
Фото: Unsplash
Три реабилитационных центра и две наркологические клиники, с которыми связалась BBC, сообщили, что за последние два года они получили сотни связанных запросов.
Но эксперты по зависимостям скептически относятся к таким услугам. Кто-то считает, что клиники «делают деньги на отчаявшихся людях. Эксперты пояснили, что независимо от того, «пристрастились» ли вы к торговле криптовалютой, ставкам на спорт или игре в лотерею, ваши симптомы и лечение будут в основном одинаковыми.