Реакции на Чернобыльской АЭС будут идти ещё тысячи лет

Учёные прокомментировали научный материал, в котором украинские исследователи заявили о возможности новой аварии в Чернобыле. К такому выводу они пришли потому, что увидели рост количества нейтронов в одном из помещений бывшей АЭС.

Это явление может быть связано с работой оборудования или попаданием воды под саркофаг. Речь идёт о саркофаге из бетона и стали. Дело в том, что вода, которая попадает под него, увеличивает шансы нейтронов поразить и расщепить ядра урана. Поэтому позже над саркофагом возвели новый безопасный конфайнмент (от англ. confinement — удержание). Он изолировал всё от воды. Теперь же украинские учёные заявили, что число нейтронов снова начало расти.

Издание «Известия» опросило российских специалистов, и они заявили, что нейтроны могут увеличиваться, но опасности в этом нет.