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Наука и технологии
13:06, 30 декабря 2023
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Реактивное топливо сделали из человеческого кала

Человеческих сточных вод, если быть точнее

Химики из Глостершира разработали низкоуглеродное топливо для реактивных двигателей, получаемое исключительно из человеческих сточных вод. Компания Firefly Green Fuels в сотрудничестве с Крэнфилдским университетом провела обширный анализ жизненного цикла топлива, в результате которого было выявлено поразительное снижение углеродного следа на 90% по сравнению со стандартным авиационным топливом.

Независимые оценки международных авиационных регуляторов подтвердили, что по своим свойствам оно практически идентично обычному реактивному топливу. Несмотря на химическое сходство с керосином, инновационное топливо не содержит ископаемых, что делает его экологически безопасной альтернативой.

Технология Firefly предполагает получение из сточных вод «биосырья» — вещества, по химическому составу схожего с сырой нефтью. Полученный биокеросин проходит тщательные испытания в Германском аэрокосмическом центре и в Британском центре по изучению экологически чистого авиационного топлива.

Несмотря на то, что массовое производство еще не налажено, компания Firefly Green Fuels получила грант в размере 2 миллионов фунтов стерлингов от Министерства транспорта Великобритании на проведение исследований, что свидетельствует о значительном прогрессе в области экологически чистого авиационного топлива.

Источник:BBC
Автор:Максим Многословный
Теги:
#разработка
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#экология
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