Реактивное топливо сделали из человеческого кала

Независимые оценки международных авиационных регуляторов подтвердили, что по своим свойствам оно практически идентично обычному реактивному топливу. Несмотря на химическое сходство с керосином, инновационное топливо не содержит ископаемых, что делает его экологически безопасной альтернативой.

Технология Firefly предполагает получение из сточных вод «биосырья» — вещества, по химическому составу схожего с сырой нефтью. Полученный биокеросин проходит тщательные испытания в Германском аэрокосмическом центре и в Британском центре по изучению экологически чистого авиационного топлива.

Несмотря на то, что массовое производство еще не налажено, компания Firefly Green Fuels получила грант в размере 2 миллионов фунтов стерлингов от Министерства транспорта Великобритании на проведение исследований, что свидетельствует о значительном прогрессе в области экологически чистого авиационного топлива.