Реактивный ранец впервые в истории убил человека

Сообщается, что инцидент произошёл в Пуэрто-Рико во время подготовки к городскому фестивалю. Австралиец испытывал свой реактивный ранец, но тот, по предварительным данным, взорвался. Почему произошёл взрыв, пока неизвестно.

После падения австралийца отвезли в больницу, но он скончался там от полученных травм.

Реактивные ранцы бывают двух основных типов: с ракетным двигателем и турбореактивным двигателем. Какой из них использовал погибший, пока неясно.

Напомним, недавно один из энтузиастов преодолел Ла-Манш на ховерборде, использующем четыре турбореактивных двигателя и два боковых двигателя меньшей тяги. Смельчак был снаряжён ранцем с топливом для летающей доски.