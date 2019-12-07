Наука и технологии
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Реактивный ранец впервые в истории убил человека
Погибший упал с высоты в семь метров
Впервые в истории человек погиб по время перелёта на своём реактивном ранце. Аппарат взорвался за спиной у мужчины, и он упал с высоты почти семь метров.
Сообщается, что инцидент произошёл в Пуэрто-Рико во время подготовки к городскому фестивалю. Австралиец испытывал свой реактивный ранец, но тот, по предварительным данным, взорвался. Почему произошёл взрыв, пока неизвестно.
После падения австралийца отвезли в больницу, но он скончался там от полученных травм.
Реактивные ранцы бывают двух основных типов: с ракетным двигателем и турбореактивным двигателем. Какой из них использовал погибший, пока неясно.
Напомним, недавно один из энтузиастов преодолел Ла-Манш на ховерборде, использующем четыре турбореактивных двигателя и два боковых двигателя меньшей тяги. Смельчак был снаряжён ранцем с топливом для летающей доски.