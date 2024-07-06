Реактор термоядерного синтеза ИТЭР снова отложен. Ждём 2034 год

Цель ИТЭР - добиться устойчивых термоядерных реакций, превышающих затрачиваемую энергию, используя конструкцию токамака. Однако задержки и перерасход средств не дают проекту покоя. COVID-19 серьезно повлиял на производство и сборку уникальных компонентов, поставляемых международными партнерами, а регулятор ядерной безопасности Франции приостановил строительство из-за проблем с безопасностью.

На фоне этих неудач руководство ИТЭР пересмотрело свой график. В то время как первоначальные эксперименты с низкоэнергетической водородной плазмой ранее были запланированы на 2025 год, теперь этот этап начнется в 2034 году.

Несмотря на эти задержки, новые сроки ИТЭР создают дополнительные риски, такие как переход на вольфрам для изготовления внутренних стенок, что может привести к дальнейшим техническим и производственным неудачам, пишут СМИ. Увеличение сроков также может поставить под вопрос дальнейшую поддержку со стороны стран-участниц и актуальность проекта.