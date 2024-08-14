Realme показала технологию «самой быстрой в мире» 320 Вт зарядки

Опубликовано 14 августа 2024, 19:13
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Realme показала технологию «самой быстрой в мире» 320 Вт зарядкиНа мероприятии, посвященном 6-летию компании
Realme продемонстрировала свою последнюю разработку в области мобильных технологий: систему «самой быстрой в мире» зарядки SuperSonic 320W.
© Realme
Эта технология позволяет достичь полного 100-процентного заряда всего за 4 минуты и 30 секунд, пишет пресс-служба. SuperSonic 320W превосходит своего предшественника, 240-ваттную модель, представленную ранее в 2023 году, которая могла полностью зарядить устройство за 9 минут и 30 секунд.
Кроме того, Realme представила первый в отрасли преобразователь напряжения AirGap, который повышает безопасность, изолируя высокое напряжение от батареи во время критических сбоев, и достигает эффективности с коэффициентом преобразования 98%.
Помимо зарядки, Realme показал шесть разработок, среди который — антибликовый дисплей, который снижает уровень отражений на 80%, и технология AI Motion Picture, превращающая статичные изображения в видеоролики.