Realme показала технологию «самой быстрой в мире» 320 Вт зарядки

Эта технология позволяет достичь полного 100-процентного заряда всего за 4 минуты и 30 секунд, пишет пресс-служба. SuperSonic 320W превосходит своего предшественника, 240-ваттную модель, представленную ранее в 2023 году, которая могла полностью зарядить устройство за 9 минут и 30 секунд.

Кроме того, Realme представила первый в отрасли преобразователь напряжения AirGap, который повышает безопасность, изолируя высокое напряжение от батареи во время критических сбоев, и достигает эффективности с коэффициентом преобразования 98%.

Помимо зарядки, Realme показал шесть разработок, среди который — антибликовый дисплей, который снижает уровень отражений на 80%, и технология AI Motion Picture, превращающая статичные изображения в видеоролики.