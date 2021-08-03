Realme представила первую беспроводную магнитную зарядку для Android

realme Flash оснащён аккумулятором ёмкостью 4500 мАч. Он совместим с беспроводной магнитной зарядкой MagDart мощностью до 50 Вт. Она позволяет зарядить смартфон от 0 до 100% менее чем за час. То есть выступает на уровне проводной зарядки realme SuperDart.

Само зарядное устройство MagDart на 50 Вт имеет активную систему воздушного охлаждения, чтобы избежать перегрева.

Есть вариант и на 15 Вт. Он является самым тонким беспроводным магнитным зарядным устройством — его толщина составляет 3,9 мм. Realme, видимо сравнивает его с MagSafe, заявляя, что MagDart на 26,4% тоньше. Зарядить с его помощью батарею ёмкостью 4500 мАч можно за 90 минут.

Помимо этого Realme представила и MagDart Power Bank со специальной зарядной подставкой. Так смартфон можно заряжать от пауэрбенка, пока он сам заряжается от подставки.

Стоимость продуктов пока неизвестна.