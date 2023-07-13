Realme привезла свои лучшие Bluetooth-наушники в Россию и объявила цену

В основе конструкции наушников — два динамика: 6-мм микропланарный твитер для высоких частот и 11-мм бас-драйвер для низких. Частотный диапазон наушников был значительно расширен по сравнению с предыдущим поколением: он составляет 20-40 кГц вместо 20-20 кГц.

В Buds Air 5 Pro используется «самая продвинутая технология активного шумоподавления в истории realme». Ее мощность — до 50 Дб, тогда как в прошлом поколении этот показатель составлял 42 дБ. Сочетание микрофонов обеспечивает неплохой эффект шумоподавления — 99,6%.

Благодаря емким аккумуляторам музыкой можно наслаждаться в течение 40 часов в сочетании с зарядным кейсом и 11 часов без него. Если же устройство разрядилось, всего 10 минут подзарядки достаточно для 7 часов активного использования. Buds Air 5 Prо также сертифицированы Hi-Res Audio от Sony, Японская ассоциации аудио и Ассоциации потребительской электроники.

Новые Buds Air 5 Pro в скором времени поступят в продажу в России в черном и белом цветах во всех магазинах-партнерах бренда по цене 8990 рублей.