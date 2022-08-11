Ребенок погиб из-за инфекции в импортном освежителе воздуха

В течение многих лет исследователи подозревали, что B. pseudomallei может скрываться в почве и воде на континентальной части США. В последние годы в стране в среднем регистрируется около 12 случаев заражения B. pseudomallei, которая вызывает заболевание под названием мелиоидоз.

Хотя случаи мелиоидоза редки даже в тех местах, где B. pseudomallei наиболее распространен - а именно в Юго-Восточной Азии и северной Австралии, - когда они происходят, их бывает трудно диагностировать и лечить, и они легко могут оказаться смертельными.

Мальчик заболел в июле 2021 года. На тот момент уже были известны другие случаи заболевания мелиоидозом в трех других штатах: Канзасе, Миннесоте и Техасе. Несмотря на разрозненность случаев, генетический анализ изолятов B. pseudomallei показал, что все они связаны между собой и что штамм восходит к тем, которые были обнаружены в Индии и Шри-Ланке. Бактерия была обнаружена в мозге, легких, печени и селезенке мальчика.

После смерти мальчика его семья разрешила следователям штата и Центра по контролю и профилактике заболеваний США провести анализы членов семьи, образцов окружающей среды и бытовых продуктов, чтобы выяснить, как мальчик заразился смертельной бактерией. 10 августа следователи собрали 55 образцов бытовой продукции и 38 образцов окружающей среды в большом сельском поместье семьи. Все они показали отрицательный результат на B. pseudomallei. 6 октября семья согласилась, чтобы следователи вернулись, и тогда они проверили еще девять образцов окружающей среды и 14 образцов бытовой продукции. Одним из этих продуктов, взятых на повторное исследование, был спрей Better Homes & Gardens Lavender & Chamomile Essential Oil Infused Aromatherapy Room Spray with Gemstones, который был изготовлен в Индии и показал положительный результат на B. pseudomallei. 26 октября CDC подтвердил результаты исследования и объявил, что этот спрей был источником бактериального штамма во всех четырех случаях мелиоидоза.