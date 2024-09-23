Ребрендинг OpenAI вызвал беспокойство среди сотрудников

Сотрудники назвали новый логотип «лишенным креативности» и даже «зловещим», резко контрастирующим с нынешним дизайном, призванным олицетворять «точность, потенциал и оптимизм».

Как сообщается, инициатива по редизайну началась год назад и была вызвана необходимостью для OpenAI создать более солидный фирменный стиль по мере того, как она «завоевывает признание в обществе». Одной из причин изменений является отсутствие у компании права собственности на шрифты, используемые в текущем брендинге.

Помимо смены логотипа, OpenAI также реструктурирует свою корпоративную модель. Генеральный директор Сэм Альтман сообщил сотрудникам, что компания планирует перейти от некоммерческих корней к более традиционной коммерческой структуре.