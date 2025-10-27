Ребёнка задержала полиция из-за школьного ИИ, что спутал пакет чипсов с оружием

Директор школы Кэти Смит объяснила родителям, что сигнал тревоги о возможном оружии был проверен и отменён не сразу. Поэтому информация о тревоге была передана школьному офицеру, который вызвал местную полицию.

Компания Omnilert, разработчик ПО, выразила сожаление по поводу ситуации. При этом там подчеркнули, что система сработала в соответствии с алгоритмом.