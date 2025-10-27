Ребёнка задержала полиция из-за школьного ИИ, что спутал пакет чипсов с оружием

Опубликовано 27 октября 2025, 16:301 мин.
Ребёнка задержала полиция из-за школьного ИИ, что спутал пакет чипсов с оружиемУченик оказался в наручниках
В средней школе Кенвуд в США ученик был задержан и обыскан, после того как ИИ системы безопасности принял его пакет с чипсами Doritos за возможное оружие. Тэки Аллен рассказал СМИ, что держал пакет двумя руками, и виднелся лишь один палец. Система ошибочно распознала его как пистолет. В результате ученика поставили на колени, заковали в наручники и обыскали.
Директор школы Кэти Смит объяснила родителям, что сигнал тревоги о возможном оружии был проверен и отменён не сразу. Поэтому информация о тревоге была передана школьному офицеру, который вызвал местную полицию.
Компания Omnilert, разработчик ПО, выразила сожаление по поводу ситуации. При этом там подчеркнули, что система сработала в соответствии с алгоритмом.