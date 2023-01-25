Ребёнок мало двигается? Он более уязвим к респираторным инфекциям

В исследовании участвовали 104 ребёнка в возрасте от четырёх до семи лет. Они носили шагомер по 24 часа в сутки в течение 40 дней. Также отслеживалась частота у них простуд и других инфекций. Все дети получали добавки с витамином D3.

Оказалось, что количество число дней с симптомами инфекций было связано с количеством ежедневных шагов и регулярным участием в спортивных состязаниях. То есть чем больше ребёнок двигался, тем реже болел.