Ребёнок мало двигается? Он более уязвим к респираторным инфекциям

22:09, 25 января 2023
1 мин.
Ребёнок мало двигается? Он более уязвим к респираторным инфекциямЛучше чтобы дети были физически активными
Учёные обнаружили связь между уровнем физической активности у детей дошкольного возраста и восприимчивостью к инфекциям верхних дыхательных путей.
Фото: Unsplash
В исследовании участвовали 104 ребёнка в возрасте от четырёх до семи лет. Они носили шагомер по 24 часа в сутки в течение 40 дней. Также отслеживалась частота у них простуд и других инфекций. Все дети получали добавки с витамином D3.
Оказалось, что количество число дней с симптомами инфекций было связано с количеством ежедневных шагов и регулярным участием в спортивных состязаниях. То есть чем больше ребёнок двигался, тем реже болел.