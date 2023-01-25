Наука и технологии
22:09, 25 января 2023
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Ребёнок мало двигается? Он более уязвим к респираторным инфекциям

Лучше чтобы дети были физически активными

Учёные обнаружили связь между уровнем физической активности у детей дошкольного возраста и восприимчивостью к инфекциям верхних дыхательных путей.

Ребёнок мало двигается? Он более уязвим к респираторным инфекциям

Фото: Unsplash

В исследовании участвовали 104 ребёнка в возрасте от четырёх до семи лет. Они носили шагомер по 24 часа в сутки в течение 40 дней. Также отслеживалась частота у них простуд и других инфекций. Все дети получали добавки с витамином D3.

Оказалось, что количество число дней с симптомами инфекций было связано с количеством ежедневных шагов и регулярным участием в спортивных состязаниях. То есть чем больше ребёнок двигался, тем реже болел.

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