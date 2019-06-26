Ребёнок осуждённой за пост во «ВКонтакте» россиянки остался без лекарств

Девушку внесли в реестр экстремистов после того, как в марте завели уголовное дело по статье 205.2 об оправдании терроризма. Поводом стал пост во «ВКонтакте», в котором обвиняемая назвала мужчину, устроившего взрыв в архангельском ФСБ, героем. При этом девушка объясняет, что героем считает его из-за того, что он пожертвовал жизнью ради своих идей, а не из-за самого поступка.

По словам обвиняемой, сейчас следователи никак с ней не связываются, подвижек у дела нет. А она даже не может купить лекарства своему ребёнку, больному астмой.