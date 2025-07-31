Эмбрион был создан в 1994 году у женщины по имени Линда Арчерд, которая тогда пыталась забеременеть с помощью ЭКО. Один из эмбрионов дал жизнь её дочери, остальные три хранились замороженными все эти годы. Линда долгое время хранила эмбрионы, надеясь использовать их сама, но с наступлением менопаузы решила отдать их на «усыновление» — особую программу, где эмбрионы передаются другим семьям с согласия обеих сторон.

Семья Пирс из штата Огайо, которые давно пытались завести ребёнка, получила эти эмбрионы через такую программу и успешно выносила малыша. Несмотря на то, что эмбрионы были заморожены старым методом, две из трёх попыток прижились, и один ребёнок родился здоровым.