Речная вода по всему миру отравлена антибиотиками

Дело в том, что патогенные, то есть болезнетворные, микроорганизмы вырабатывают устойчивость к антибиотикам, заимствуя специальные гены у других безопасных микроорганизмов, обитающих, в том числе, в воде. Согласно исследованию международной группы исследователей из Йоркского университета, все реки в мире уже загрязнены антибиотиками и лекарствами, а значит простые микроорганизмы могли успеть выработать устойчивость к ним. Так, например, в пакистанских реках концентрация семи разных лекарств достигает критических значений: до трёх миллиграммов на литр.

Чтобы узнать это, учёные взяли 711 проб речной воды в 71 стране мира. Оказалось, что 65% из них содержат в себе антибиотики, а от 50 до 80% — другие лекарственные препараты. Самыми загрязнёнными признали африканские и азиатские реки.