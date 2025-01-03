Редакция научного журнала массово ушла в отставку из-за ИИ

Редакторы подвергли критике то, что Elsevier полагается на искусственный интеллект в процессе редактирования. Они сообщили об ошибках, вызванных тем, что ИИ переформатирует рукописи, часто изменяя их смысл и создавая значительные задержки. Авторов не информировали об использовании ИИ, что нарушало «стандарты прозрачности».

Кроме того, высокие гонорары Elsevier за публикацию были названы «исключающими». Планы реструктуризации, предусматривающие сокращение штата редакции и переход к другой модели, были расценены как подрыв редакционной независимости. Последней каплей стало требование Elsevier, чтобы руководство двух редакторов согласилось на 50-процентное уменьшение зарплаты.

Джон Хокс, сотрудник JHE, поддержал отставку, подчеркнув, что искусственный интеллект не должен заменять человеческий опыт в научных публикациях.

Elsevier никак не прокомментировала отставку.