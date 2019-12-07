Reddit заблокировал российские аккаунты за вмешательство в политику Британии

На прошлой неделе на Reddit появились «слитые» документы, в которых содержалась информация по переговорам о возможной частичной продаже Национальной системы здравоохранения (NHS) Великобритании частным американским компаниям. Интересно, что, как пишет «Би-би-си», летом президент США говорил о вероятном заключении торгового соглашения с Британией после её выхода из Евросоюза. Причём будущее NHS Трамп назвал важным условием соглашения.

Администрация Reddit же полагает, что утечка документов о переговорах не что иное как российская кампания по дезинформации.

Стоит отметить, что история с продажей NHS является козырем в предвыборной кампании, которая идёт сейчас в Великобритании. Лейбористы, например, утверждают, что утечка подтверждает намерения тори торговать национальной системой здравоохранения. Консерваторы это отрицают.

Министр цифровых технологий, культуры, СМИ и спорта Великобритании уже назвал возможную причастность России к утечке очень серьёзным вопросом, ведь это может свидетельствовать о потенциальном вмешательстве в выборы.