Редкая находка: обнаружены древнеегипетские изображения знаков зодиака

14:40, 24 марта 2023
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Редкая находка: обнаружены древнеегипетские изображения знаков зодиакаВозможно, вы удивитесь, увидев некоторых из них
Учёные обнаружили серию рельефных росписей на потолке древнеегипетского храма, которая изображает 12 знаков зодиака. Изображения зодиака очень редки в египетских храмах, и это по-настоящему любопытная находка.
Фото: Unsplash
В дополнение к изображениям зодиака, в храме изображены пять планет Солнечной системы, Семь Стрел богини Сехмет и некоторые другие астрологические символы.
Сам зодиак является частью вавилонской астрономии и не появлялся в Египте до времён Птолемея. Как поясняют египтологи, зодиак использовался для украшения частных гробниц и саркофагов и имел большое значение в астрологических текстах, таких как гороскопы. Однако в храмовом убранстве он встречался редко.