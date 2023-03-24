Наука и технологии
14:40, 24 марта 2023
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Редкая находка: обнаружены древнеегипетские изображения знаков зодиака

Возможно, вы удивитесь, увидев некоторых из них

Учёные обнаружили серию рельефных росписей на потолке древнеегипетского храма, которая изображает 12 знаков зодиака. Изображения зодиака очень редки в египетских храмах, и это по-настоящему любопытная находка.

Редкая находка: обнаружены древнеегипетские изображения знаков зодиака

Фото: Unsplash

В дополнение к изображениям зодиака, в храме изображены пять планет Солнечной системы, Семь Стрел богини Сехмет и некоторые другие астрологические символы.

Стрелец

Стрелец

Ahmed Emam/Ministry of Tourism and Antiquities

Сам зодиак является частью вавилонской астрономии и не появлялся в Египте до времён Птолемея. Как поясняют египтологи, зодиак использовался для украшения частных гробниц и саркофагов и имел большое значение в астрологических текстах, таких как гороскопы. Однако в храмовом убранстве он встречался редко.

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Две из семи Стрел Сехмет

Фото: Ahmed Emam/Ministry of Tourism and Antiquities

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