Редкая находка: обнаружены древнеегипетские изображения знаков зодиака

Сам зодиак является частью вавилонской астрономии и не появлялся в Египте до времён Птолемея. Как поясняют египтологи, зодиак использовался для украшения частных гробниц и саркофагов и имел большое значение в астрологических текстах, таких как гороскопы. Однако в храмовом убранстве он встречался редко.