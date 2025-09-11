Редкий тропический клоп обнаружен в саду Владивостока

Учёные отмечают, что у клопа мало естественных врагов, и при массовом размножении он может наносить вред растениям, повреждая листья и семенные коробочки. Существует вероятность, что насекомое может переносить вирусные заболевания растений, но угрозы для человека оно не представляет.

Plinachtus bicoloripes защищается, выделяя запах, а личинки собираются группами и имитируют муравьёв, отпугивая хищников.