Редкий взгляд на предсерийную модель самых первых Apple Watch

Созданный за год до выхода на рынок

Коллекционер Джулио Зомпетти (Giulio Zompetti) поделился снимками прототипа Apple Watch, сделанными в декабре 2013 г. и позволяющими получить уникальное представление о ранних этапах создания культовых носимых устройств. Этот предсерийный экземпляр, работающий под управлением SwitchBoard на базе iOS 8, разработанной для iPod touch, появился раньше официального выпуска часов более чем на год.