Редкий взгляд на предсерийную модель самых первых Apple Watch

Редкий взгляд на предсерийную модель самых первых Apple WatchСозданный за год до выхода на рынок
Коллекционер Джулио Зомпетти (Giulio Zompetti) поделился снимками прототипа Apple Watch, сделанными в декабре 2013 г. и позволяющими получить уникальное представление о ранних этапах создания культовых носимых устройств. Этот предсерийный экземпляр, работающий под управлением SwitchBoard на базе iOS 8, разработанной для iPod touch, появился раньше официального выпуска часов более чем на год.
Коллекционер отмечает отличия от финальной версии, включая характерное для этого прототипа зарядное устройство и несколько иную форму Digital Crown. На корпусе из нержавеющей стали расположены три датчика частоты сердечных сокращений в горизонтальном положении, а лазерная маркировка отличается от номера модели, встречающегося в розничной версии.
Зомпетти, известный тем, что представляет редкие прототипы Apple, ранее уже демонстрировала прототип iPod touch первого поколения с операционной системой OS X, напоминает 9to5Mac.