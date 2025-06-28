Redwood Materials начала хранить энергию в б/у аккумуляторах электромобилей

Первым клиентом нового проекта стала компания Crusoe, создающая центры обработки данных для искусственного интеллекта. В Неваде Redwood построила крупнейшую в Северной Америке микросеть: 805 бывших аккумуляторов питают дата-центр, получая энергию от солнечных панелей. Система генерирует 12 мегаватт энергии и способна хранить 63 мегаватт-часа.

Redwood уже перерабатывает около 70% использованных аккумуляторов в Северной Америке и накапливает те, которые ещё можно использовать. Компания планирует до 2028 года запустить хранилища общей мощностью 20 гигаватт-часов.

Проект уже приносит прибыль и будет масштабироваться.