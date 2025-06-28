Redwood Materials начала хранить энергию в б/у аккумуляторах электромобилей

Опубликовано 28 июня 2025, 12:001 мин.
Redwood Materials начала хранить энергию в б/у аккумуляторах электромобилейЗапускает бизнес по хранению энергии
Компания Redwood Materials, основанная бывшим техническим директором Tesla Джей Би Штробелем, объявила о запуске нового направления — хранения энергии. В его основе лежат отработанные аккумуляторы от электромобилей, которые ещё не подлежат переработке.
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Первым клиентом нового проекта стала компания Crusoe, создающая центры обработки данных для искусственного интеллекта. В Неваде Redwood построила крупнейшую в Северной Америке микросеть: 805 бывших аккумуляторов питают дата-центр, получая энергию от солнечных панелей. Система генерирует 12 мегаватт энергии и способна хранить 63 мегаватт-часа.
Redwood уже перерабатывает около 70% использованных аккумуляторов в Северной Америке и накапливает те, которые ещё можно использовать. Компания планирует до 2028 года запустить хранилища общей мощностью 20 гигаватт-часов.
Проект уже приносит прибыль и будет масштабироваться.