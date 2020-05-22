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Reebok изобрела технологичные маски для защиты от коронавируса
Смогут передавать данные в приложение
Reebok изобрела технологичные маски для защиты от коронавируса. Компания представила дизайн трёх средств индивидуальной защиты, которые можно носить во время занятий спортом.
Пока маски находятся на ранней стадии проектирования. Такие средства могут понадобиться не только для защиты от коронавируса, но и от грязного воздуха. В Reebok разработали три прототипа масок. Они также могут уведомлять владельца об уровне кислорода и других жизненных показателях.
Первая маска оставляет лицо видимым благодаря прозрачному экрану. В неё хотят встроить датчики для отслеживания частоты сердечных сокращений и частоты дыхания.
Вторая маска представляет собой сочетание респиратора, прозрачного экрана и капюшона. В ней можно нырять.
Третья маска включает в себя респиратор с водорослями или мхом, которые очищают воздух: поглощают углекислый газ и выделяют кислород.