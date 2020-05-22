Reebok изобрела технологичные маски для защиты от коронавируса

Пока маски находятся на ранней стадии проектирования. Такие средства могут понадобиться не только для защиты от коронавируса, но и от грязного воздуха. В Reebok разработали три прототипа масок. Они также могут уведомлять владельца об уровне кислорода и других жизненных показателях.

Первая маска оставляет лицо видимым благодаря прозрачному экрану. В неё хотят встроить датчики для отслеживания частоты сердечных сокращений и частоты дыхания.

Вторая маска представляет собой сочетание респиратора, прозрачного экрана и капюшона. В ней можно нырять.

Третья маска включает в себя респиратор с водорослями или мхом, которые очищают воздух: поглощают углекислый газ и выделяют кислород.