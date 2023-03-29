Реестр недобросовестных блогеров появится в России

Вводимая система карточек будет указывать на количество и причину жалоб: желтая карточка будет выдаваться за одну или две жалобы, коричневая - за репутационные риски, а черная - означает, что нарушителю будет отказано в дальнейшей работе.

Представители АБА утверждают, что система призвана способствовать этичному поведению в рекламной индустрии и защитить потребителей от вводящей в заблуждение или вредной информации. Они подчеркивают, что все жалобы будут тщательно проверяться модераторами, чтобы избежать ложных обвинений или недостоверной информации.