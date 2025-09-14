Регулятор предложил оштрафовать Boeing на $3,1 млн из-за дверной заглушки

Инцидент произошёл в полёте, никто не пострадал. Заглушка позже была найдена в саду учителя в Портленде. FAA также указала, что сотрудник Boeing оказывал давление на представителя агентства, чтобы тот подписал документы о годности самолёта к полёту и позволил компании выполнить график поставок. Кроме того, выявлены сотни нарушений системы качества на заводах Boeing в Вашингтоне и Spirit AeroSystems в Канзасе.

Представитель Boeing заявил, что компания сожалеет о происшествии, продолжает “укреплять культуру безопасности” и улучшать качество производства.

Boeing имеет 30 дней для ответа на письмо FAA о предложенном штрафе.