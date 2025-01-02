Регулятор США не смог взыскать $10 млрд штрафов и просто «забыл» о них

Яркий пример — Пол Билзериан, бывший «корпоративный рейдер», задолжавший 180 миллионов долларов после десятилетий уклонения от уплаты штрафа за мошенничество на сумму 62 миллиона долларов. Билзериан, которому сейчас 74 года, дважды объявлял о банкротстве и переехал в Сент-Китс и Невис.

SEC часто объявляет о крупных штрафах, но с трудом их взыскивает, особенно с мошенников и участников «схем». В среднем SEC собирает около двух третей наложенных штрафов.

Усилия по взысканию неуплаченных штрафов включают в себя наложение ареста на заработную плату и залог имущества, но успех, пишут эксперты, неоднозначен. Некоторые ответчики, например Билзериан, используют скрытые активы и оффшорные счета, чтобы избежать выплат.