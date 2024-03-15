Регулятор США обвинили Илона Маска в «искажении» информации о покупке Twitter

С 2022 года Комиссия по ценным бумагам и биржам США ведет расследование в отношении Маска на предмет возможных нарушений, связанных с задержкой раскрытия информации о его покупки Twitter. В итоге это привело к судебному иску с требованием дать показания. Сообщается, что Маск отказался выполнять повестку в суд. SEC рассматривает это как попытку помешать расследованию.

Хотя Маск утверждает, что расследование касается незначительной задержки в подаче документов в Комиссию по ценным бумагам и биржам, SEC утверждает, что оно охватывает потенциальное мошенничество с ценными бумагами, связанное с его публичными заявлениями относительно приобретения Twitter.

SEC указывает на недавно опубликованную биографию Маска, написанную Уолтером Айзексоном, как на «вновь опубликованные доказательства», имеющие отношение к расследованию. Как сообщается, эта информация всплыла всего за несколько дней до запланированной дачи показаний Маском, что он пропустил.

Исход этой ситуации зависит от сотрудничества Маска со следствием и обоснованности доказательств, представленных обеими сторонами.