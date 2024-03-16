Регулятор США под прикрытием раскрыл контролируемые хакерами «антивирусы»

Обманное программное обеспечение заставляло пользователей загружать его, ложно утверждая, что оно обнаруживает угрозы на их компьютерах. Эти всплывающие окна даже манипулировали результатами из репозитория вредоносных программ VirusTotal, что еще больше усиливало «иллюзию заражения». FTC утверждает, что эта схема действует по меньшей мере с января 2018 года. FTC провела расследование под прикрытием, купив поддельное программное обеспечение и связавшись с представителями компании напрямую.

Регулятор теперь добивается от суда запрета на деятельность компаний, чтобы «не позволить им продолжать эту операцию», а также возмещения денежного ущерба. Restoro и Reimage договорились о мировом соглашении на сумму 26 миллионов долларов для урегулирования обвинений FTC.