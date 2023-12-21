Регулятор США представил новые правила по сбору детских данных

Председатель FTC Лина Хан заявила, что обновленные правила призваны оградить детей от постоянного слежения и эксплуатации со стороны компаний, стремящихся извлечь выгоду из их персональных данных. Предлагаемые изменения включают в себя ограничения на стандартное согласие на получение целевой рекламы, а также требование явного согласия родителей на передачу данных третьим лицам.

В ответ на рост общественного беспокойства по поводу неприкосновенности частной жизни детей в Интернете, этот шаг FTC последовал за крупными штрафами, наложенными на YouTube и TikTok еще в 2019 году. Предлагаемые правила также направлены на сохранение данных, требуя от компаний обосновывать сохранение идентификаторов и ограничивая хранение данных конкретными целями, а также запрещая бессрочное хранение.

Предложенные FTC изменения пройдут 60-дневный период публичных комментариев перед окончательной доработкой.