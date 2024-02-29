Регулятор США заявил о «неадекватной» культуре безопасности в Boeing

Отчет, составленный независимыми экспертами, вызывает серьезные сомнения в приверженности Boeing принципам безопасности и критикует отсутствие «объективных доказательств», подтверждающих заявления компании. В нем подчеркивается, что между высшим руководством Boeing и остальными сотрудниками существует «разрыв» в вопросах культуры безопасности, что приводит к путанице в процедурах и нежеланию сообщать о проблемах безопасности из-за страха мести.

В ответ на отчет компания Boeing выступила с заявлением, в котором признала необходимость улучшения ситуации и рассказала о мерах по повышению культуры безопасности. FAA, в свою очередь, подчеркнуло свою приверженность тому, чтобы компания Boeing отвечала самым высоким стандартам безопасности и выполняла рекомендации, изложенные в отчете.