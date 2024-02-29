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Наука и технологии
Опубликовано 29 февраля 2024, 07:30
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Регулятор США заявил о «неадекватной» культуре безопасности в Boeing

Что ей грозит
Деятельность компании Boeing по обеспечению безопасности полетов вновь подвергается тщательному изучению после опубликования Федеральным управлением гражданской авиации США (FAA) своего отчета, подготовленный по заказу Конгресса страны, он рисует картину «неадекватных» процедур безопасности и разрыва между руководством компании и сотрудниками.

Отчет, составленный независимыми экспертами, вызывает серьезные сомнения в приверженности Boeing принципам безопасности и критикует отсутствие «объективных доказательств», подтверждающих заявления компании. В нем подчеркивается, что между высшим руководством Boeing и остальными сотрудниками существует «разрыв» в вопросах культуры безопасности, что приводит к путанице в процедурах и нежеланию сообщать о проблемах безопасности из-за страха мести.

В ответ на отчет компания Boeing выступила с заявлением, в котором признала необходимость улучшения ситуации и рассказала о мерах по повышению культуры безопасности. FAA, в свою очередь, подчеркнуло свою приверженность тому, чтобы компания Boeing отвечала самым высоким стандартам безопасности и выполняла рекомендации, изложенные в отчете.

Источник:Gizmodo
Автор:Максим Многословный
Теги:
#сша
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#Boeing