Наука и технологии
Опубликовано 24 мая 2025, 03:00
1 мин.

Регулятор выдал SpaceX разрешение на 9-й запуск системы Starship

Компания соответствует всем критериям безопасности
Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) предоставило SpaceX окончательное разрешение на 9-й полёт транспортной системы Starship.
Регулятор выдал SpaceX разрешение на 9-й запуск системы Starship

© SpaceX

Согласно официальному сообщению регулятора, разрешение было выдано после того, как компания устранила причины аварии, произошедшей в марте в ходе 8-го полёта. FAA утверждает, что SpaceX удовлетворительно решила проблему, и теперь соответствует всем критериям безопасности, поэтому Starship может возобновить полёты.

В заявлении не указаны детали аварии или шаги, предпринятые SpaceX. По данным самой компании, в результате несчастного случая в марте произошло «энергетическое воздействие», которое привело к потере нескольких двигателей Raptor и, как следствие, к потере управления ракетой.

Подобный инцидент произошёл и в январе во время 7-го запуска. FAA не разрешала следующий запуск до завершения расследования, но теперь Starship сможет вернуться к полётам. Причём разрешение SpaceX получила позже заявленного Маском срока: разрешение было выдано 15 мая, а официальное уведомление регулятора вышло 22 мая.

В связи с этим запуск был перенесён с 20-21 мая на следующую неделю — самое раннее.

Источник:SpaceNews
Автор:Андрей Кадуков
Теги:
#космос
,
#SpaceX
,
#технологии
,
#ракета