Регулятор выдал SpaceX разрешение на 9-й запуск системы Starship

Согласно официальному сообщению регулятора, разрешение было выдано после того, как компания устранила причины аварии, произошедшей в марте в ходе 8-го полёта. FAA утверждает, что SpaceX удовлетворительно решила проблему, и теперь соответствует всем критериям безопасности, поэтому Starship может возобновить полёты.

В заявлении не указаны детали аварии или шаги, предпринятые SpaceX. По данным самой компании, в результате несчастного случая в марте произошло «энергетическое воздействие», которое привело к потере нескольких двигателей Raptor и, как следствие, к потере управления ракетой.

Подобный инцидент произошёл и в январе во время 7-го запуска. FAA не разрешала следующий запуск до завершения расследования, но теперь Starship сможет вернуться к полётам. Причём разрешение SpaceX получила позже заявленного Маском срока: разрешение было выдано 15 мая, а официальное уведомление регулятора вышло 22 мая.

В связи с этим запуск был перенесён с 20-21 мая на следующую неделю — самое раннее.