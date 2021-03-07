Рейтинг удовлетворённости устройствами Apple возглавил пятилетний iPhone

Для рейтинга используются отзывы пользователей. Последний список основывается на отзывах с 1 по 28 февраля 2021 года.

Лидер рейтинга iPhone SE набрал 98,07%. На втором месте расположился планшет iPad Pro с экраном диагональю 9,7 дюйма. Третье место отдали iPad mini 4.

В рейтинге вообще нет новых моделей смартфонов Apple — iPhone 12. Хотя вышли они ещё осенью 2020 года.

Кроме iPhone SE из смартфонов в рейтинг бенчмарка попали iPhone 6s Plus, и iPhone 6s и iPhone 7.