Наука и технологии
Сегодня в 13:01
Рейтинг удовлетворённости устройствами Apple возглавил пятилетний iPhone
iPhone SE
Команда бенчмарка AnTuTu составила очередной рейтинг удовлетворённости устройствами Apple. На этот раз его возглавил iPhone SE, вышедший почти пять лет назад.
Для рейтинга используются отзывы пользователей. Последний список основывается на отзывах с 1 по 28 февраля 2021 года.
Лидер рейтинга iPhone SE набрал 98,07%. На втором месте расположился планшет iPad Pro с экраном диагональю 9,7 дюйма. Третье место отдали iPad mini 4.
В рейтинге вообще нет новых моделей смартфонов Apple — iPhone 12. Хотя вышли они ещё осенью 2020 года.
Кроме iPhone SE из смартфонов в рейтинг бенчмарка попали iPhone 6s Plus, и iPhone 6s и iPhone 7.
AnTuTu