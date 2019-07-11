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Реклама «божественной шаурмы» оказалась вне закона в России

ФАС сейчас решает, что с ней делать
Пермское кафе использовало для рекламы своей шаурмы религиозные образы. И, конечно, оскорбило верующих. Теперь Управление Федеральной антимонопольной службы по Пермскому краю будет решать, нарушает реклама закон, или нет.

На рекламном постере изображена полуобнажённая модель в образе мученицы, место крыльев у неё занимает «божественно вкусная» шаурма. Грудь прикрыта скрещенными руками с блюдом. Секретарь Пермской епархии Русской православной церкви уже сообщил, что множество людей возмутились постеру. Оскорблённые верующие звонили в епархию, чтобы поделиться своими чувствами. Именно поэтому секретарь решил обратиться в полицию с жалобой на кафе.

В Управлении антимонопольной службы журналистам рассказали, что действия авторов рекламы подпадают под часть 6 статьи 5 закона о рекламе. Она гласит, что в рекламе «не допускается использование… непристойных и оскорбительных образов..., в том числе в отношении… религиозных символов».

Владелица кафе объяснила, что никого не хотела оскорбить или высмеять данной рекламой.

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