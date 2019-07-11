Реклама «божественной шаурмы» оказалась вне закона в России

На рекламном постере изображена полуобнажённая модель в образе мученицы, место крыльев у неё занимает «божественно вкусная» шаурма. Грудь прикрыта скрещенными руками с блюдом. Секретарь Пермской епархии Русской православной церкви уже сообщил, что множество людей возмутились постеру. Оскорблённые верующие звонили в епархию, чтобы поделиться своими чувствами. Именно поэтому секретарь решил обратиться в полицию с жалобой на кафе.

В Управлении антимонопольной службы журналистам рассказали, что действия авторов рекламы подпадают под часть 6 статьи 5 закона о рекламе. Она гласит, что в рекламе «не допускается использование… непристойных и оскорбительных образов..., в том числе в отношении… религиозных символов».

Владелица кафе объяснила, что никого не хотела оскорбить или высмеять данной рекламой.