Рекламный щит взломали ради показа порно

Оператор наружной рекламы сообщил, что рекламный щит на Милтон Роуд в Брисбене "начал показывать неподобающее содержание порнографического характера" в воскресенье утром. Передача началась в 9.23 утра и оставалась на большом рекламном щите в течение трех с половиной минут.

"В течение нескольких минут после того, как произошло нарушение, наши ИТ-специалисты начали немедленное отключение и расследование", - говорится в заявлении Goa.

Компания также сообщила, что она получила "изображения отдельных лиц" и передала их полиции Квинсленда, которая заявила, что ведет расследование. "Полиция проводит расследование … и призывает всех, кто располагает дополнительной информацией, сообщить о случившемся", - уточнили в компании.