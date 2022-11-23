Рекламный щит взломали ради показа порно

Рекламный щит взломали ради показа порноНо всего на пару-тройку минут
Полиция Квинсленда разыскивает хакеров, которые взломали рекламный щит, расположенный на оживленной дороге, и настроили его на показ порнографии, что продолжалось несколько минут.
Оператор наружной рекламы сообщил, что рекламный щит на Милтон Роуд в Брисбене "начал показывать неподобающее содержание порнографического характера" в воскресенье утром. Передача началась в 9.23 утра и оставалась на большом рекламном щите в течение трех с половиной минут.
"В течение нескольких минут после того, как произошло нарушение, наши ИТ-специалисты начали немедленное отключение и расследование", - говорится в заявлении Goa.
Компания также сообщила, что она получила "изображения отдельных лиц" и передала их полиции Квинсленда, которая заявила, что ведет расследование. "Полиция проводит расследование … и призывает всех, кто располагает дополнительной информацией, сообщить о случившемся", - уточнили в компании.