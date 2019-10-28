Рекламу в метро сократят для пассажиров в коротких поездках

Московские пассажиры смогут подключаться к сети MT_FREE на длительный или короткий период (до семи минут). Во втором случае пассажиры увидят в два раза меньше рекламы — всего один ролик и один баннер. На просмотр рекламы будет уходить до 20 секунд.

Нововведение уже протестировали на Кольцевой и Сокольнической линиях московского метро. Во время испытаний 28% пассажиров предпочитали выбирать короткую сессию.

Как бы это странно ни звучало, новый формат, по оценке экспертов, может увеличить рекламную выручку «на сотни миллионов рублей в год».

«Согласно нашей аналитике, примерно половина пассажиров, которые ассоциируются с сетью, но не подключаются, проводят в вагоне около семи минут. Для таких потенциальных пользователей мы разработали опцию быстрого доступа», — говорят в компании «МаксимаТелеком».