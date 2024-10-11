Реконструировано «лицо» 3-метровой и 45-килограммовой доисторической мокрицы

Arthropleura пугает

Группа ученых восстановила лицо/морду/штуку с глазами Arthropleura, колоссальной многоножки, которая обитала на Земле более 346 миллионов лет назад. Весом более 45 килограммов и длиной до 2,6 метра, Arthropleura считается крупнейшим известным видом членистоногих, когда-либо существовавших. Хотя эти монструозные существа исчезли примерно через 50 миллионов лет после своего появления, их ископаемые представляют собой сложную задачу для исследователей.