Реконструировано «лицо» 3-метровой и 45-килограммовой доисторической мокрицы

Опубликовано 11 октября 2024, 19:171 мин.
Реконструировано «лицо» 3-метровой и 45-килограммовой доисторической мокрицыArthropleura пугает
Группа ученых восстановила лицо/морду/штуку с глазами Arthropleura, колоссальной многоножки, которая обитала на Земле более 346 миллионов лет назад. Весом более 45 килограммов и длиной до 2,6 метра, Arthropleura считается крупнейшим известным видом членистоногих, когда-либо существовавших. Хотя эти монструозные существа исчезли примерно через 50 миллионов лет после своего появления, их ископаемые представляют собой сложную задачу для исследователей.
Во главе с Микаэлем Лэритером из Университета Клода Бернара команда использовала современные томографические методы визуализации для сканирования сохранившихся ископаемых, что позволило получить важные данные о их анатомии. Исследование показало, что Arthropleura имела семисегментированные антенны и мандибулы, схожие с современными хилоподами и многоножками, что указывает на более тесную эволюционную связь между ними.
Хотя данные о рационе остаются скудными, ученые предполагают, что Arthropleura вероятно, питалась падалью. Тем не менее, остается много вопросов, включая природу ее дыхательных органов и то, имела ли она водные стадии жизни.