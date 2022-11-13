Реконструкция 80 уровня: самолет протаранил бомбардировщик времен Второй мировой

На видео, которыми поделились зрители в социальных сетях, запечатлен момент столкновения двух самолетов и их падение на землю. Пламя и клубы черного дыма вырвались из бомбардировщика, который был протаранен меньшим самолетом.

FAA и Национальный совет по безопасности на транспорте проводят расследование столкновения.