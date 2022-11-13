Реконструкция 80 уровня: самолет протаранил бомбардировщик времен Второй мировой

Реконструкция 80 уровня: самолет протаранил бомбардировщик времен Второй мировойМогло погибнуть около 6 человек
Два самолета времен Второй мировой столкнулись в воздухе во время авиашоу Wings Over Dallas, согласно данным Федерального управления гражданской авиации США (FAA). Это были Boeing B-17 Flying Fortress и Bell P-63 Kingcobra.
Официальные лица еще не определили, сколько человек было на борту. Лиа Блок, представитель Commemorative Air Force, техасской организации, которая проводила мероприятие, сказала, что на B-17 обычно летает экипаж из пяти человек. P-63 - это самолет с одним пилотом. Пассажиров в этот момент внутри быть не должно было. "Мы сможем подтвердить количество людей на борту после завершения расследования", - уточнила она.
AP
На видео, которыми поделились зрители в социальных сетях, запечатлен момент столкновения двух самолетов и их падение на землю. Пламя и клубы черного дыма вырвались из бомбардировщика, который был протаранен меньшим самолетом.
FAA и Национальный совет по безопасности на транспорте проводят расследование столкновения.