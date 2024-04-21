Рекордную жару на Земле назвали наступлением «новой климатической эры»

Ученые объясняют такое экстремальное потепление сочетанием нескольких факторов: десятилетиями выбросов парниковых газов и продолжающимся явлением Эль-Ниньо. Washington Post со ссылкой на экспертов даже называет последние тенденции наступлением «новой климатической эры».

Эта беспрецедентная полоса жары вызывает опасения по поводу фундаментальных изменений в климате Земли. Климатические модели с трудом справляются с быстрым потеплением, что может привести к более экстремальным погодным явлениям.

Несмотря на то, что погодный режим Ла-Нинья этим летом может принести временное облегчение, ученые предупреждают, что этого может и не произойти. Наше нынешнее понимание климатических прогнозов может дать сбой, оставив нас «неподготовленными к будущему».