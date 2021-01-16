Религиозность назвали фактором риска сердечно-сосудистых заболеваний

Кратко об исследовании пишет Medical Xpress. Работа демонстрирует, что религиозные взгляды значительно изменяют влияние белков на риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Учёные выбрали для изучения группу выходцев из Южной Азии потому, что в ней особенно высок уровень сердечно-сосудистых заболеваний.

«Прежде чем мы сможем разработать оптимальные меры для уменьшения различий в показателях сердечно-сосудистых заболеваний, нам необходимо понять биологические пути, по которым возникают различия в состоянии здоровья», — рассказал один из авторов исследования, — «Как показало исследование, психосоциальные факторы — религиозность или духовная борьба — могут влиять на биологические процессы, которые приводят к сердечно-сосудистыми заболеваниям в этой группе риска».

Дело в том, что религиозные люди могут испытывать сильные переживания от того, что считают, будто бог их наказывает, или когда испытывают кризис веры.