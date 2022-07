Религиозные фанатики поверили в то, что биткойн был создан Богом

Журналисты приводят историю одного молодого человека, который даже посетил первую ежегодную конференцию Thank God for Bitcoin. Это мероприятие организовали авторы книги «Thank God for Bitcoin». Авторы другой подобной книги пишут, что «принятие биткойнов становится убеждением», и оно должно укрепить людей «во времена неустойчивости или сомнений».

Существует даже самопровозглашенная «Церковь Биткойна» — небольшое интернет-сообщество, созданное 30-летним разработчиком программного обеспечения. «Когда Сатоши Накамото создал биткойн, я думаю, что он был вдохновлён Богом», — говорит он.