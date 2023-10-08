Релиз Intel Core Ultra 9 перенесли на 2024 год

Релиз Intel Core Ultra 9 перенесли на 2024 годУ других моделей ситуация лучше
По имеющимся данным, предстоящие процессоры Intel Core 9 Meteor Lake будут представлены не ранее 2024 года. В настоящее время внимание сосредоточено на сравнении Ryzen 7 7840HS, Core i9-13900H, Core Ultra 5 125H и Core Ultra 7 155H, пишет Videocardz. О Core Ultra 7 165H или Ultra 9 185H в начальной линейке Meteor Lake ничего не говорится.
Отсутствие Core 9 в первоначальном релизе неудивительно, учитывая, что запуск мобильной платформы намечен на 14 декабря, а январская выставка CES, скорее всего, станет местом проведения многих презентаций мобильных систем.
В настоящее время известен только один процессор Core 9 SKU - Ultra 9 185H, имеющий 6 P-ядер, 8 E-ядер и 2 E-ядра. Ожидается, что в рамках серии Core H он будет иметь тактовую частоту до 5,1 ГГц и работать в пределах целевого энергопотребления 45 Вт.