Релиз Intel Core Ultra 9 перенесли на 2024 год

Отсутствие Core 9 в первоначальном релизе неудивительно, учитывая, что запуск мобильной платформы намечен на 14 декабря, а январская выставка CES, скорее всего, станет местом проведения многих презентаций мобильных систем.

В настоящее время известен только один процессор Core 9 SKU - Ultra 9 185H, имеющий 6 P-ядер, 8 E-ядер и 2 E-ядра. Ожидается, что в рамках серии Core H он будет иметь тактовую частоту до 5,1 ГГц и работать в пределах целевого энергопотребления 45 Вт.