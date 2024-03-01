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Наука и технологии
Опубликовано 01 марта 2024, 20:15
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Ремонт сломанного VR-шлема Apple Vision Pro: взгляд на процесс

И нюансы замены
Apple Vision Pro, долгожданная гарнитура смешанной реальности, вышла почти месяц назад. Несмотря на то что она обладает отличными функциями, ее хрупкость очевидна. 9to5Mac описало процедуру замены поломанной Vision Pro.

Пользователь YouTube под ником Practical Matters поделился своим печальным опытом: он уронил и разбил стекло своего Vision Pro. К счастью, AppleCare+ предложила ему два варианта.

Ремонт по почте, что предполагает отправку повреждённого устройства в Apple для ремонта. Правда, приводит к увеличению времени ожидания.

Замена устройства. Этот вариант позволяет быстрее получить замену устройства на дом, как только оно будет доступно.

В последующем видеоролике пользователь демонстрирует упаковку сменного блока: простая картонная коробка, QR-код, ведущий к руководству Apple по разборке и сборке (крайне важно, поскольку динамики и аксессуары в комплект не входят)

Интересно, что Apple отправляет замену до получения повреждённого устройства. У пользователей есть 10 дней, чтобы вернуть сломанное устройство.

Стоимость ремонта без AppleCare+ может обойтись в кругленькую сумму: $ 799 за замену переднего стекла и $ 2,399 за замену всей гарнитуры.

Источник:9to5Mac
Автор:Максим Многословный
Теги:
#ремонт
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#Vision Pro
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#Apple