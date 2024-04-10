Охлаждение — еще одна область отличия. В Vision Pro для активного охлаждения используются микровоздуходувки, в то время как Metaвыбирает сочетание активного и пассивного охлаждения в Quest Pro. Наконец, различается конструкция аккумулятора. Для Vision Pro компания Apple ставит во главу угла производительность и использует внешний аккумулятор, в то время как Metaдля удобства встраивает аккумулятор в саму гарнитуру Quest.

*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена