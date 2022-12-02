Рэпера Канье Уэста заблокировали в Twitter после публикации свастики

13:39, 02 декабря 2022
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Рэпера Канье Уэста заблокировали в Twitter после публикации свастикиМногие считают, что у исполнителя проблемы с психическим здоровьем
Канье Уэст, который недавно сменил своё сценическое имя на Ye, был заблокирован в Twitter вскоре после публикации изображения свастики внутри Звезды Давида. Генеральный директор соцсети Илон Маск подтвердил блокировку, отметив, что рэпер «вновь нарушил правило против подстрекательства к насилию».
Фото: Flickr
Почти два месяца назад Twitter заблокировал Ye после антисемитского поста. Рэпер также хвалил Адольфа Гитлера, говоря, что видит в нём хорошее.
В 2016 году у Канье было диагностировано биполярное расстройство, и он публично рассказал о своих проблемах с психическим здоровьем в интервью в 2019 году.