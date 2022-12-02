Рэпера Канье Уэста заблокировали в Twitter после публикации свастики

Почти два месяца назад Twitter заблокировал Ye после антисемитского поста. Рэпер также хвалил Адольфа Гитлера, говоря, что видит в нём хорошее.

В 2016 году у Канье было диагностировано биполярное расстройство, и он публично рассказал о своих проблемах с психическим здоровьем в интервью в 2019 году.