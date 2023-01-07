Рэперша заявила, что у неё украли идею умных очков

12:31, 07 января 2023
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Рэперша заявила, что у неё украли идею умных очковТеперь она негодует
Американскую звезду Полу Абдул обвинили в краже идеи умных «аудио»-очков IdolEyes. Их показали на выставке CES 2023. Утверждается, что эти очки придумала рэперша Томми Ли.
Фото: PCMag
Очки за 199 долларов могут воспроизводить музыку через оправу по Bluetooth. Также они позволяют пользователям совершать и принимать телефонные звонки. Томми Ли говорит, что Абдул украла её идею солнцезащитных очков «кошачий глаз». Рэперша рассказала, что компания, с которой она работала над очками, «за её спиной» передала окончательный дизайн Абдул.
Последняя пока никак не прокомментировала ситуацию.