Рэперша заявила, что у неё украли идею умных очков

Очки за 199 долларов могут воспроизводить музыку через оправу по Bluetooth. Также они позволяют пользователям совершать и принимать телефонные звонки. Томми Ли говорит, что Абдул украла её идею солнцезащитных очков «кошачий глаз». Рэперша рассказала, что компания, с которой она работала над очками, «за её спиной» передала окончательный дизайн Абдул.

Последняя пока никак не прокомментировала ситуацию.