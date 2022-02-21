Решает математические уравнения со скоростью света: создан новый вычислитель

Наука и технологии
Сегодня в 13:00
1 мин.
Решает математические уравнения со скоростью света: создан новый вычислительОн получился компактным
Американские физики создали компактный оптический аналоговый вычислитель, способный решать дифференциальные и интегральные уравнения со скоростью света.
Из-за замедления закона Мура учёные стали изучать возможности аналоговых компьютеров. Этому способствует и создание новых материалов, которые по-новому взаимодействуют со светом.
Учёные в новой работе предложили применять метаматериалы. Они создали на их основе микрометровые аналоговые вычислители. Если облучать их светом определённой частоты, они могут мгновенно решать дифференциальные и интегро-дифференциальные уравнения с высокой точностью и устойчивостью.
При этом модель учёных демонстрировала устойчивость даже тогда, когда авторы добавили шум к частоте и к распределению диэлектрической проницаемости. В теории метод можно будет использовать и для решения задач для двумерных функций.
Источник: N+1