Решает математические уравнения со скоростью света: создан новый вычислитель

Из-за замедления закона Мура учёные стали изучать возможности аналоговых компьютеров. Этому способствует и создание новых материалов, которые по-новому взаимодействуют со светом.

Учёные в новой работе предложили применять метаматериалы. Они создали на их основе микрометровые аналоговые вычислители. Если облучать их светом определённой частоты, они могут мгновенно решать дифференциальные и интегро-дифференциальные уравнения с высокой точностью и устойчивостью.

При этом модель учёных демонстрировала устойчивость даже тогда, когда авторы добавили шум к частоте и к распределению диэлектрической проницаемости. В теории метод можно будет использовать и для решения задач для двумерных функций.