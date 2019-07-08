Решена портившая качество снимков проблема 2000-летней давности

Эта особенность оптических систем называется сферической аберрацией. Упоминания о попытках избавить линзы от неё встречаются ещё в научном трактате 1690 года. Спустя почти 300 лет, в 1949 году учёные Вассерман и Вольф вычислили конструкцию апланатической линзы. Но их решение было не окончательным.

Над этой проблемой несколько лет бился и докторант Национального автономного университета Мексики. В 2018 году он позвал на себе на помощь докторанта Рафаэля Гонсалеса-Акунью из Монтеррейского технологического института. В итоге учёные смогли написать уравнение, которое описывает решение задачи о конструкции сферической линзы без аберраций.

Теперь все надеются, что формулу можно будет применить для создания реальных объективов, избавленных от сферической аберрации. А это значит, что когда-нибудь в будущем качество снимков не будет страдать от потери резкости на краях.